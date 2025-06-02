Верховный суд объяснил, как избежать долгов по наследству

Известно, что наследство - это не только имущество и деньги, которые переходят родным или знакомым умершего человека. Но это еще и его долги. По мнению экспертов, опасность получить в наследство серьезные обязательства в последние годы увеличилась многократно.

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Так что решение Верховного суда РФ по одному подобному наследственному спору с долгом может помочь многим нынешним или потенциальным наследникам разобраться, как надо поступать в таких случаях и что на этот счет гласит закон.

История, которую изучали местные и Верховный суды, началась с того, что одна жительница Воронежа взяла кредит в банке и застраховала его на случай болезней и смерти. Вскоре женщина умерла, оставив после себя кредитные долги.

Важно изучать договор страхования, чтобы понять, что именно является страховым случаем

Осиротевшие дочери сообщили об этом в страховую компанию. Они никак не ожидали, что страховщики откажут в компенсации, а областной суд заставит их выплачивать кредит.

Подробная история вопроса такова: гражданка взяла в банке два краткосрочных потребительских кредита. И застраховала их по риску болезней и смерти в страховой компании. А выгодоприобретателем в договоре был указан банк. Через полтора года женщина умерла, а долги остались. Две ее дочери направили в страховую компанию уведомление о наступлении страхового случая, но компания ответила, что для выплаты страховой суммы нужно заявление банка, ведь именно в его пользу был заключен договор.

И тут оказалось, что долги покойной были банком проданы коллекторской конторе. А коллекторы решили предъявить иск к дочерям умершей как наследницам.

Но наследницы против иска возражали. Они утверждали, что не принимали наследство, и напоминали, что риск смерти их матери был застрахован.

И тогда коллекторы пошли в суд. Спор заметил портал "Право.ru". Первая инстанция отклонила их требования и напомнила, что страховая выплата по договору причитается банку. Другого мнения оказалась апелляция - Воронежский областной суд. Он принял решение взыскать с дочерей долг по кредитам - почти 100 тысяч рублей.

По мнению апелляции, дочери фактически приняли наследство, а значит, должны отвечать по долгам матери. Суд пришел к такому выводу из-за того, что дочери проживали в одном доме с матерью на момент ее смерти и, кроме того, сообщили в страховую компанию о наступлении страхового случая. И, как сказано в решении апелляционного суда, они не отказывались от наследства у нотариуса.

Ошибки областного суда исправил Верховный суд. Он обратил внимание на то, что хотя дочери действительно были зарегистрированы с матерью в одном доме, но - в разных квартирах. Других доказательств того, что они фактически приняли наследство, нет, а значит, вывод апелляции - необоснованный. Обращение в страховую компанию тоже не подтверждает этого факта, ведь дочери не требовали, чтобы страховую премию выплатили именно им, отметила гражданская коллегия ВС. Апелляция также никак не высказалась о договоре страхования, который учла первая инстанция, отказывая в иске. А ведь страховой случай наступил - заемщица умерла. Страховая фирма отказалась выплачивать возмещение без заявления банка, в пользу которого был заключен договор. Апелляция в этих обстоятельствах не разбиралась, не изучала договоры страхования и цессии и не определила, кому в действительности полагается страховая выплата. Такие замечания представил ВС областному суду, отправляя дело на пересмотр.

Юристы обращают внимание, что страхование жизни при кредитовании - неплохой способ освободить наследников от долгов наследодателя. Юристы советуют заемщикам сообщать родственникам о заключении такого договора, а также о том, что банк после страхового случая не сможет требовать возврата долга из наследственной массы. Задача же наследников - своевременно проинформировать банк и страховую компанию о смерти должника. А еще важно внимательно изучать договор страхования, чтобы понять, что именно является страховым случаем. Например, к таким случаям чаще всего не относятся смерть на службе в армии, смерть в заключении в местах лишения свободы, смерть от хронических заболеваний.

Если же кредитный договор не застрахован, что редко, но встречается, то платить придется наследникам. Эксперты при этом обращают внимание на то, что банки в таких случаях имеют обыкновение обращаться в суд не сразу, а примерно через год после смерти должника, когда набегают приличные проценты.

В такой ситуации потенциальным наследникам целесообразно сопоставить имущество и долги умершего, ведь им придется платить по этим долгам. Если их слишком много, то, возможно, наследство не надо принимать или отказаться, если оно фактически принято. Например, уплачена хоть часть долга. Обязательства ограничиваются наследственной массой, то есть платить из своего кармана не придется.

Определение Верховного суда РФ N 14-КП8-59.