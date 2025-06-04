В банках ожидают, что вкладчики скоро начнут перекладывать деньги

К началу июня 2025 года средние ставки по вкладам опустились до полугодового минимума, обратил внимание «Коммерсант». В банках ждут, что сейчас вкладчики начнут перекладывать деньги из коротких вкладов на долгосрочные депозиты.

По данным базы продуктов Банки.ру (включает в себя все виды вкладов по представленным на нашем финансовом маркетплейсе банкам), средняя ставка по вкладам по состоянию на 30 мая составляет 14,6% годовых. Доходность падает с начала 2025 года, несмотря на то, что ключевая ставка сохраняется на уровне 21% с конца октября 2024 года.

«Впрочем, в среднесрочной перспективе начало цикла снижения ключевой ставки неизбежно. Фондирование будет дешеветь, и, учитывая сроки, на которые оформляются вклады, лучше начать корректировку ставок пассивных операций заранее», — прокомментировал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Что касается притока денег населения в банки, он снижался в январе и марте, а в апреле увеличился на 2,8% (+1,6 трлн рублей), что ЦБ связывает с индексацией пенсий и пособий и более ранней их выплатой перед майскими праздниками. На фоне снижения ставок эксперты ожидают снижение темпов роста депозитной базы. По оценке «Эксперт РА», в 2025 году прирост средств физлиц на счетах и вкладах может составить около 10% (в 2024 году — 28%). В АКРА отмечают, что «с начала года средства физлиц выросли чуть более чем на 3%, можно ожидать, что такие темпы будут сохраняться и в последующие месяцы».

Снижение ставок может привести к тому, что вкладчики будут перекладываться из коротких депозитов в более длинные, считают эксперты. В Абсолют Банке отмечают, что предпочтения сместились от 3–6 месяцев к 6–12 месяцам. В ПСБ прогнозируют, что при снижении ключевой ставки ставки по долгосрочным вкладам (от года) могут к концу года упасть до 12–13%.