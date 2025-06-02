Алтайский мед в России оказался не алтайским

Большая часть алтайского меда в России производится за границами Алтая. Об этом заявила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова, ее цитирует «Интерфакс».

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По словам эксперта, 348 компаний производили «Алтайский мед» — при этом они располагались в 58 различных регионах.

Помимо меда, который оказался алтайским лишь по названию, такая же ситуация сложилась и с адыгейским сыром, который по условиям регистрации географического указания должен вырабатываться в Адыгее из молока с предгорий Большого Кавказа. На деле же он производится в 58 регионах 218 компаниями. Из них только 26 производителей находится в Адыгее, но они обеспечивают до 6 процентов производства продукта в России.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее предложил ввести оборотные штрафы за несоответствие наименования и состава продукции. По словам главы ведомства, зачастую бизнес в России допускает подмену сырья и выпускает продукцию, которая не соответствует ГОСТу.