Россияне признались, сколько денег им надо для счастья

41% россиян считают, что были бы более счастливыми, имея доход примерно в два раза выше фактического, следует из результатов исследования Банки.ру.

У большинства респондентов (57%) месячный заработок составляет менее 50 тысяч рублей, и только 10% воспринимают этот уровень дохода как достаточный. 28% зарабатывают от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а считают эту сумму оптимальной 27% респондентов. Комфортным для полноценной жизни граждане видят доход 100-200 тысяч рублей, но фактически такой заработок имеют только 10% опрошенных россиян. Более высокие доходы — 200–500 тысяч рублей и свыше 500 тысяч рублей — необходимы для 17 и 14% респондентов, однако в действительности такую сумму получают лишь 3 и 2%.

Что касается накоплений, наибольшее число опрошенных (35%) стремятся к сумме от 3 млн рублей. Тем не менее, у значительной части респондентов либо вовсе нет сбережений, либо они только планируют начать копить: таковых оказалось 23% и 18% соответственно.

Около половины опрошенных — 49% — признали связь между материальным благополучием и ощущением счастья частичной, но необязательной, тогда как чуть более четверти респондентов убеждены, что счастье напрямую зависит от количества денег.

Ощущение счастья растет вместе с увеличением личного дохода, обратили внимание аналитики. Среди тех, кто зарабатывает более 500 тысяч рублей в месяц, каждый пятый утверждает, что смог бы испытывать чувство счастья даже при зарплате 50 тысяч рублей.