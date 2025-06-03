Экономист объяснил, почему банки начали снижать ставки по вкладам

Экономист и политолог Никита Масленников в интервью «Ридусу» прокомментировал новость о том, что крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам.

По мнению эксперта, кредитные организации пытаются «не промахнуться» в случае, если Банк России снизит ключевую ставку 6 июня, либо даст «устойчивый и четкий сигнал», что снизит ее в ближайшее время.

«Банки выстраивают замысловатую и беспроигрышную комбинацию, дергают ставки вниз, оказывая определенное давление на Центральный банк. Потому что уже чувствуется сокращение кредитования по потребительскому и корпоративному секторам», — отметил Масленников.

Как сообщили журналисты РБК, четыре крупных банка России — Т-банк, Совкомбанк, Газпромбанк и Альфа-банк — снизили ставки по вкладам.

Так, Т-банк с 29 мая уменьшил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5–1 процентный пункт.

Совкомбанк с 30 мая отказался от трехлетнего вклада «Гибкий», который предлагался клиентам со ставкой 22%. Теперь максимальная ставка по вкладу предлагается по трехмесячному депозиту со ставкой 19,7% годовых.

Газпромбанк с конца мая снизил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе» на 0,2–0,3 процентного пункта. Речь идет о краткосрочных периодах.

Альфа-банк уменьшил процентные ставки по всем депозитным продуктам сроком до одного года.