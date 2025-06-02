Россиянам рассказали, насколько подорожает такси из-за локализации

Поездки на такси после вступления в силу закона о локализации автомобилей могут подорожать на 30%, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя Общественного Совета по развитию такси Ирину Зарипову.

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«Заменить автопарк – дорого. Особенно с учетом текущих условий: высокая ключевая ставка, недоступность льготных лизингов и кредитов, рост цен на обслуживание и запчасти. Вместе с тем парки ожидают затраты на переоснащение СТО, обучение персонала. Все это ляжет на себестоимость бизнеса и будет перекладываться на тарифы», - комментирует Зарипова.

Кроме того, если часть таксопарков уйдет с рынка, сократится предложение, что приведет к повышению цен на поездки.

Согласно закону о локализации автомобилей такси, для включения автомобиля в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

При этом исключение сделали для Калининградской области и Сибирского федерального округа, где требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, и для регионов Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.