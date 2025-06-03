Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам

Четыре крупных банка России — Т-банк, Совкомбанк, Газпромбанк и Альфа-банк — снизили ставки по вкладам. Об этом сообщают журналисты РБК.

Так, Т-банк с 29 мая уменьшил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5–1 процентный пункт.

Совкомбанк с 30 мая отказался от трехлетнего вклада «Гибкий», который предлагался клиентам со ставкой 22%. Теперь максимальная ставка по вкладу предлагается по трехмесячному депозиту со ставкой 19,7% годовых.

Газпромбанк с конца мая снизил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе» на 0,2–0,3 процентного пункта. Речь идет о краткосрочных периодах.

Альфа-банк уменьшил процентные ставки по всем депозитным продуктам сроком до одного года.

Почему ставки по вкладам упали ниже 20% и чего ожидать вкладчикам

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также экономисты и финансовые аналитики спрогнозировали, что на ближайшем заседании ЦБ, которое состоится 6 июня, ставка с высокой вероятностью упадет до 20–20,75% или сохранится на уровне 21%.