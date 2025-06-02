С 1 июня отменить запрет на выдачу кредита через портал госуслуг можно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которую нужно ставить на соответствующее заявление. Об этом пишет РБК.

С сегодняшнего дня стандартной авторизации с использованием пароля уже недостаточно для отмены запрета. Это изменение вступило в силу в соответствии с законом № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года.

При этом продолжает работать способ подачи заявления через многофункциональные центры (МФЦ) при предоставлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

24 мая замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов заявил, что в ведомстве обсуждают возможность введения полного запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников. Он отметил, что в России уже приняты законы, которые позволяют гражданам «самозапретить» выдачу кредитов, но в данном случае ведомство предлагает «тотальный запрет» с возможностью «индивидуальной разблокировки» — так правоохранители получат «возможность защитить всех».

Филиппов пояснил, что каждого россиянина перед выдачей кредита будут консультировать в МВД, чтобы убедиться, что он не собирается передавать средства мошенникам.