Россияне скоро кинутся снимать деньги со вкладов: экономист назвал причину

Летом этого года в России ожидается значительный вывод средств с депозитных счетов граждан на свободный рынок.

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Такой прогноз озвучил экономист Дмитрий Абзалов, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью на YouTube-канале «Bitkogan Talks» он отметил, что наиболее вероятным временем начала активных снятий вкладов станет июль. Эксперт объяснил, что именно в этом месяце 2024 года граждане начали массово вкладывать свои сбережения в банки.

Это связано с отменой государственной программы льготной ипотеки, которая лишила многих возможность приобрести жилье в кредит. В результате те, у кого накопились достаточные средства для покупки недвижимости, решили разместить их на депозитах.

По мнению Абзалова, спустя год вкладчики начнут снимать свои деньги по окончании договоров, обычно заключаемых на 12 месяцев. Это приведет к появлению на рынке значительного объема новых денег.

Эксперт прогнозирует, что основная часть средств будет поступать в оборот этим летом. При этом он предполагает, что к тому времени коммерческие банки могут начать существенно снижать ставки даже при высокой ключевой ставке ЦБ.

«Через несколько месяцев в России может сложиться уникальная ситуация: ставка ЦБ перестанет быть ориентиром для банков. В таком случае регулятору придется реагировать», — отметил специалист.

Абзалов также добавил, что если ЦБ не начнет снижать ключевую ставку в ближайшее время, это может создать дополнительные риски для экономики, такие как перенасыщение рынка и проблемы в нефтегазовом секторе.

Ранее аналитики Сбербанка обновили свои прогнозы по ключевой ставке ЦБ на 2025 год: по базовому сценарию она должна снизиться до 17% к концу года вместо ранее ожидаемых 19%. Это связано со снижением геополитической напряженности и смягчением позиции регулятора в первом квартале 2025-го. Эксперты предполагают, что в апреле ставка останется на уровне 21%, а затем начнется ее постепенное снижение летом.