Россиянам объяснили, почему женщины получают более высокую пенсию, чем мужчины

Разница в размере пенсий может быть обусловлена как статистической погрешностью, так и реалиями 90-х годов прошлого века, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее в Соцфонде рассказали, что в 2025 году средняя пенсия женщин в России составила 23 249,58 рубля в месяц, а у мужчин — 23 028,33 рубля в месяц. Общий средний для России размер пенсии составил 23 175,17 рубля.

«Если в отдельных случаях такое происходит, то это касается последних периодов, начиная с 2018 года. Женщина может получить больше, чем среднестатистический мужчина, если она находилась в отпуске по уходу за третьим и последующими детьми», — пояснила Бессараб.

Депутат уточнила, что в этот период ИПК у женщин действительно может быть выше, чем при средней заработной плате.

Кроме того, заметила парламентарий, разница может отражать последствия трудового поведения россиян в 90-е годы.

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Бессараб пояснила, что в период перестройки и в последующие годы многие мужчины работали в теневом секторе, в неформальной экономике.

По ее словам, женщины, в силу своей ответственности за семью и будущее, старались сохранять официальный стаж. Это могло повлиять на размер пенсий в дальнейшем, констатировала парламентарий.