Соцфонд выяснил, что средняя пенсия у женщин в России выше, чем у мужчин

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Социальный фонд выяснил, что средняя пенсия у женщин в России выше, чем у мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные соцфонда в 2025 году.

Пенсия женщин в России оказалась в среднем выше, чем у мужчин
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Уточняется, что средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249.58 рублей в месяц, в то время как мужчин — 23 028.33 рублей в месяц.

Социальный фонд также подсчитал, что на данный момент страховые пенсии по старости получают 33 379 424 россиянина, по инвалидности — еще 2 193 963 человека, а по потере кормильца — 1 456 262 гражданина России.

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Также социальные пенсии получают еще 3 466 291 россиянин.

До этого эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев сообщил, что чтобы в старости получать 150 тыс. рублей ежемесячно, потребуется капитал в 36 млн рублей.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей, как сообщила кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

Ранее был назван размер пенсии по инвалидности.

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