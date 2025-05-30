ЦБ планирует ввести период охлаждения для ПДС

С начала года в службу финансового уполномоченного начали поступать жалобы потребителей на продукт долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил «Известиям» глава ведомства Юрий Воронин.

По его словам, наиболее частая претензия — потребителей вводят в заблуждение, убеждая, что они оформляют вклад с гибкими условиями. На деле же речь идёт о 15-летней программе, предполагающей взносы через НПФ, государственное софинансирование (до 36 тысяч рублей в год) и налоговый вычет (до 52 тысяч рублей).

Один из первых рассмотренных случаев: семейная пара заключила договор ПДС на 1 млн рублей для каждого, полагая, что средства можно будет вернуть в любой момент без потери дохода. Когда они попытались забрать деньги, выяснилось, что возможен только вариант выплат в течение пяти лет — по 16,7 тысяч рублей в месяц. В другом случае клиенту и вовсе отказали в возврате средств до вмешательства финуполномоченного.

Воронин отметил, что в ряде договоров отсутствует «период охлаждения» — время, в течение которого клиент может отказаться от продукта без последствий. По закону, если будет доказано, что договор был навязан или сопровождался некорректным информированием, НПФ обязан вернуть все взносы.

Банк России поддержал идею ввести обязательный период охлаждения для ПДС. Центробанк также указал на необходимость проработки налоговых последствий досрочного расторжения договора, чтобы клиенты не теряли право на вычет. Эксперты считают, что срок, в течение которого граждане могут отказаться от подключения к программе, должен составлять не менее 30 дней.