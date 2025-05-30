Срок действия банковских карт для иностранцев могут сократить до года

Срок действия банковских карт для иностранных граждан должен быть сокращен до года. Мера позволит бороться с дропперами (лица, обналичивающие украденные средства) среди нерезидентов, заявил ТАСС заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

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"Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция - в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов. Это, на самом деле, проблема не только в нашей стране", - сказал он.

Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщал, что около 30% среди дропперов приходится на нерезидентов. По его словам, Банк России фиксирует увеличение использования их банковских карт в целях обналичивания.

В ЦБ в рамках борьбы с дропперами также обсуждали разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека.