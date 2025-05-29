Раскрыты первые подробности об ипотеке для участников СВО

Ипотека для участников СВО должна позволять покупать жилье в любых регионах России по ставке 2% годовых. Таким мнением поделился с URA.RU Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101», которая в марте 2025 года предложила внедрить новую программу. Эксперт также считает, что ипотеку для ветеранов СВО не стоит включать в состав семейной.

«С моей точки зрения, было бы логично и справедливо оформить ипотеку для ветеранов СВО в виде отдельной программы, а не в рамках семейной. Так она охватывала бы всех участников спецоперации, а не только тех, у кого есть дети. В конечном счете, это способствовало бы, в том числе, улучшению демографической ситуации, так как новое жилье может стать одним из стимулов завести семью и детей. Также я считаю важным не „привязывать“ ветеранов исключительно к региону, где они зарегистрированы, а дать им возможность с помощью этой программы переехать в большие города и улучшить уровень жизни», — сообщил Рустам Азизов.

По словам эксперта, окончательные параметры программы станут известны, когда они будут одобрены регулятором и представлены на подпись президенту России. Это должно произойти в июне 2025 года.

Рустам Азизов считает, что ипотека для ветеранов станет важным стимулом развития строительного сектора, а значит и всей российской экономики. По прогнозам эксперта, только в первый год действия новой ипотеки может быть выдано до 100 тысяч кредитов на покупку жилья. Это значит, что у программы есть потенциал занять до 10% всего ипотечного рынка и сравняться по популярности с программой для IT-специалистов.