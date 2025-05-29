Россиян захотели освободить от налога по некоторым вкладам

Lenta.ru

В России проценты по трехлетним вкладам могут освободить от подоходного налога. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало агентство ТАСС.

Россиян захотели освободить от налога по некоторым вкладам
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По его словам, соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Государственную Думу. Парламентарий рассчитывает, что депутаты поддержат данный документ и будут приняты соответствующие решения.

До этого Федеральная налоговая служба России выяснила, что поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физических лиц с доходов по банковским вкладам составили 111 миллиардов рублей. В 2025 году налоговики надеются взыскать 251,49 миллиарда рублей.

Предполагается, что в 2026 году НДФЛ в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках составят 262,14 миллиарда рублей, а в 2027-м — 173,34 миллиарда.

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