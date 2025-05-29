Появилась цена самого дорогого блюда для участников ПМЭФ

Представлено меню для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Список блюд опубликован в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик».

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Самое дорогое блюдо — телятина с перцами и кукурузой, одна порция стоит 4500 рублей, а весит блюдо всего 250 граммов. Дешевле всего стоят мини-десерты — всего по 470 рублей. За эти деньги участники форума смогут съесть по 50 граммов медовика или наполеона. А небольшая порция ягод (всего 70 граммов) обойдется в 1140 рублей.

Также участников форума планируют угощать супами. В меню есть, например, тыквенный суп с камчатским крабом: порция в 300 граммов обойдется в 2650 рублей. Самое бюджетное первое блюдо — куриный бульон с птитимом, он стоит 1140 рублей. Также гости мероприятия смогут попробовать филе палтуса с пюре из пастернака (4400 рублей), лосося с соусом из лемонграсса (4260 рублей), дальневосточных гребешков со спаржей и кедровыми орехами (3780 рублей) и телячьи щечки с кенийской фасолью (3480 рублей).

В меню есть и салаты. Дороже всего стоит салат с камчатским крабом, манго и авокадо под цитрусовым соусом (3290 рублей), а самый дешевый — салат с домашней моцареллой и бакинскими томатами под соусом песто, он стоит 1620 рублей.

ПМЭФ проходит с 1997 года. В этот раз он пройдет с 18 по 21 июня. В прошлом году на форум приехали 21,8 тысячи представителей 139 стран и территорий, а в 2023 году — 17 тысячи из 130 стран.