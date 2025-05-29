Аналитик назвал ключевой фактор растущей просрочки по кредиткам

Лера Букина

Стремительное увеличение задолженности по кредитным картам связано с тем, что в условиях снижения реальных доходов населения и роста цен граждане вынуждены тратить больше средств на повседневные нужды. Об этом заявил News.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Аналитик назвал ключевой фактор растущей просрочки по кредиткам
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Отмечается, что это не дает им возможности своевременно осуществлять платежи. Как указывает специалист, после окончания льготного периода сумма к возврату значительно увеличивается из-за начисления процентов.

По словам Расторгуева, ключевой причиной стремительного роста просрочки является резкое увеличение повседневных расходов при стагнации или снижении реальных доходов населения.

«Люди продолжают пользоваться кредитками, чтобы "заткнуть дыры" в бюджете — оплатить ЖКХ, продукты, детские кружки. Но при этом не имеют ресурса вовремя закрывать задолженность. Как только заканчивается льготный период, сумма к возврату резко возрастает за счет процентов, и этот снежный ком быстро превращается в просрочку», — пояснил собеседник.

Специалист отметил, что финансовые организации усилили проверку кредитоспособности заемщиков и ужесточили условия выдачи кредитов. В частности, они сокращают лимиты и отменяют беспроцентные периоды по новым операциям. В итоге те, кто рассчитывал на один график выплат, сталкиваются с совершенно другим, что приводит к новым убыткам, констатировал Расторгуев.

Ранее сообщалось, что, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в первом квартале 2025 года составил 110 млрд рублей. Это на 70% больше, чем шесть месяцев назад.

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