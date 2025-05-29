Названа стоимость бензина на заправках этим летом

Не стоит ожидать значительного роста стоимости топлива на заправках летом. Об этом заявил Life.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Собеседник предположил, что цены продолжат медленный рост, но останутся в пределах 8–10% за год. Он объяснил это тем, что государственные меры контроля, в том числе существующий механизм демпфера, пока демонстрируют свою эффективность. Власти не намерены уменьшать субсидии, поэтому крупные сети автозаправочных станций вряд ли будут значительно увеличивать стоимость топлива, отметил эксперт.

Однако, по его мнению, стоит обратить внимание на оптовый рынок. Именно там могут произойти изменения. Обсуждается возможность увеличения допустимых отклонений биржевых цен на топливо, что может негативно сказаться на небольших и независимых заправках. В то же время, в рознице, особенно у крупных игроков, ситуация останется стабильной. Все будет зависеть от того, примут ли новые правила демпферного механизма и как быстро это произойдет. Изменения в политике могут повлиять на ситуацию, отметил специалист.

По словам владельца сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексея Иванова, в летний период традиционно наблюдается повышение стоимости топлива, и июнь не станет исключением. Однако при сохранении текущего уровня государственной поддержки и стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов значительных колебаний цен не предвидится — рынок реагирует на сезонные изменения, заявил эксперт.

Цена на бензин АИ-92 в России вернулась к росту

В конце мая 2025 года ситуация с топливом в России остается в целом стабильной, хотя рост цен наблюдается практически повсеместно. По последним данным Росстата, с начала года цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 2,6%, что соответствует общему уровню инфляции и внутренним издержкам нефтеперерабатывающих предприятий. Резких скачков цен не было зафиксировано. В годовом исчислении рост цен составил около 10%. Средняя цена на бензин АИ-92 по России составляет 56,57 рублей, а на АИ-95 — 61,81 рубль.