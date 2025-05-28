Контроль за крупными криптовалютными операциями введут в Казахстане

В Казахстане введут контроль за криптовалютными операциями. Законопроект одобрили депутаты нижней палаты парламента, передает корреспондент «МИР 24 Кирилл Потемкин.

Порог для проверки криптовалютных операций депутаты предлагают сделать в 5 миллионов тенге, в российских рублях это около миллиона. Если сумма больше, перевод будет считаться подозрительным.

Проверять в первую очередь будут некоммерческие организации, биржевых брокеров и сотовых операторов. По запросу от Агентства по финансовому мониторингу они обязаны будут предоставить информацию о переводах.

«Есть мелкие суммы, например, человек получил пенсию и хочет сохранить ее в виде цифровых активов, это его право. Он имеет право пойти, зарегистрироваться на бирже, открыть счет, приобрести активы в целях хранения и прочее. Чтобы все подобные транзакции на мониторинг не приходили, мы обозначили порог. Биржи, которые законно работают, должны будут предоставлять в наше агентство информацию о транзакциях свыше 5 млн тенге. Это и покупка, и продажа активов. Но, помимо пороговой суммы, есть еще и подозрительная активность, там может быть и 10-20 тенге.

Новый законопроект снизит риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. После его одобрения депутатами нижней палаты его направят на рассмотрение в Сенат.