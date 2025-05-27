Экономист: замена ламп на светодиодные поможет сэкономить на ЖКУ

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала о способах экономии на ЖКУ.

«Например, хотя бы замена ламп накаливания на светодиодные. Или установить терморегуляторы на радиаторы отопления, экономичные насадки на краны и душ, датчики движения и так далее», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, посудомоечную и стиральную машинки можно запускать только при полной их загрузке. Не стоит оставлять воду включённой во время чистки зубов или бритья.

«Выключайте свет, выходя из комнаты, используйте энергосберегающие режимы на бытовой технике и так далее. Эти простые и очевидные на первый взгляд «правильные» бытовые привычки обязательно будут заметны в квитанции», — добавила Проданова.

Ранее адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева рассказала об изменениях правил согласования перепланировки квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. По её словам, данный срок теперь сократили с 30 до 20 рабочих дней.