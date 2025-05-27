В ЦБ сообщили о росте инфляционных ожиданий россиян в мае до 13,4%

В сравнении с апрелем показатель увеличился на 0,3%.

Повышение произошло за счёт опрошенных, у которых нет сбережений. У тех, кто хранит деньги в банках, оценки будущей инфляции в годовой перспективе снизились.

При этом доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, возросла на два пункта — почти до 53%. Число тех, кто старается тратить, составило 28,3%.

При этом 47% россиян считают, что сбережения сейчас лучше держать на счёте в банке, 27% выбирают наличные.

Ценовые ожидания предприятий находятся на минимальных значениях с лета 2023 года, хотя и остаются повышенными.