В Госдуме предложили отменить плату за возврат товара на маркетплейсе

Лидер фракции «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов предложил отменить плату за возврат товара на маркетплейсе. Он планирует разработать соответствующую поправку к законопроекту «О платформенной экономике».

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«Маркетплейсы — это огромный, быстро растущий рынок, только за прошлый год их обороты выросли на 40%, до девяти триллионов рублей. Эта сфера развивалась стремительно, стихийно, вовлекая миллионы людей», — заявил Миронов в беседе с 360.ru.

По его словам, давно назрела необходимость регулирования этой сферы.

Как отметил Миронов, нередко маркетплейсы устанавливают свои условия и меняют их, как хотят.

«Яркий пример — плата за возврат товаров, которую взимают с граждан на одном из крупнейших маркетплейсов. Мы считаем, что эта практика противоречит правам потребителей и предлагали её отменить ещё в июле 2023 года», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье участились мошеннические атаки на клиентов маркетплейсов.