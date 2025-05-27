Названы финансовые привычки, из-за которых можно потерять деньги

Портал Banki.ru назвал ключевые ошибки в управлении личными финансами и способы их исправления. В частности, речь идет об импульсивных покупках.

Как отмечается, подобные траты зачастую нарушают баланс бюджета. Исправить ситуацию можно путем задавания перед покупкой вопросов: «Это нужно?» и «Могу позволить без ущерба для обязательных расходов?». Необходимо применять правило 24 часов: отложить решение на сутки, говорится в материале.

Еще одна частая ошибка, как отмечают авторы статьи, — смешение «надо» и «хочу». Как поясняется, траты на «хочу» опустошают бюджет. Эксперты рекомендуют использовать фильтры: «Это решит проблему или поднимет настроение?», «Отказ не повлияет на жизнь?», «Покупка для долгосрочной цели?». Также россиянам советуют создать бюджетную статью «на радости» (5–10% дохода).

Третьей ошибкой является отсутствие финансовой подушки. Отмечается, что непредвиденные траты могут привести к долгам. Исправить ситуацию можно путем создания резерва на 3–6 месяцев расходов. Откладывать рекомендуют 5–10% дохода. Также авторы советуют использовать схему «50/30/20»: 50% — обязательные расходы, 30% — желания, 20% — сбережения.

Кроме того, в материале говорится, что брать кредиты на повседневные траты категорически не стоит. Как сообщается, высокие проценты могут привести к долгам. Брать кредиты советуют только для крупных целей, таких как ипотека. Если есть долги, целесообразно составить план погашения, отмечают эксперты.

Еще одна ошибка — игнорирование мелких регулярных расходов. Подчеркивается, что «незначительные» траты за год могут составить десятки тысяч рублей. Специалисты рекомендуют проводить аудит таких расходов, находить экономные альтернативы.

Среди других ошибок, указанных в материале, — отказ от финансовых инструментов, отсутствие финансовых целей и перекрытие долгов. Кроме того, эксперты советуют не поддаваться эффекту инфляции образа жизни (означает повышение уровня жизни по мере роста доходов).