ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с «единым окном»

Мошенники начали чаще применять схему с «единым окном», когда в ходе одного телефонного разговора жертву якобы последовательно переключают между сотрудниками разных ведомств, передает ТАСС. Сначала человеку звонит лжесотрудник правоохранительных органов и сообщает о попытке похищения денег, после чего переключают на якобы специалиста Банка России.

В ходе беседы псевдоспециалисты предлагают перевести накопления на «защищенный» счет в Центробанке, якобы для их сохранности. В ЦБ разъяснили, что подобных счетов не существует, и регулятор не работает с физическими лицами напрямую, не ведет их счета и не осуществляет звонки гражданам.

Преступники могут также представляться сотрудниками Роскомнадзора, Социального фонда или служб поддержки госуслуг.

В Банке России подчеркивают, что настоящее ведомство никогда не просит совершать финансовые операции по телефону и рекомендуют игнорировать подобные обращения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Telegram активизировались мошенники, рассылающие голосовые сообщения с обещаниями заработка на лайках по обманным схемам.

Потерпевшие от мошеннических схем могут требовать возврата денег с дроппера через суд, даже если он несовершеннолетний, отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах, включая Херсонскую область, жители сталкиваются с мошенническими сообщениями, якобы отправленными от имени Роскомнадзора.