Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники начали рассылать в Telegram сообщения с предложениями о заработках на «лайках», предупредили в киберполиции. Аферисты отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов. Тех, кто откликнулся на предложения, просят выполнить простые задания и даже могут выплатить за это символическое вознаграждение, чтобы завоевать доверие человека.

После этого злоумышленники просят жертву выкупить товар, купить премиум аккаунт или другим образом вложиться, чтобы увеличить свой доход. В отдельных ситуациях соискателей убеждают скачать приложение «для работы», которое на деле оказывается вредоносной программой.