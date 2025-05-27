Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники начали рассылать в Telegram сообщения с предложениями о заработках на «лайках», предупредили в киберполиции. Аферисты отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов. Тех, кто откликнулся на предложения, просят выполнить простые задания и даже могут выплатить за это символическое вознаграждение, чтобы завоевать доверие человека.
После этого злоумышленники просят жертву выкупить товар, купить премиум аккаунт или другим образом вложиться, чтобы увеличить свой доход. В отдельных ситуациях соискателей убеждают скачать приложение «для работы», которое на деле оказывается вредоносной программой.
«Жертвами мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становятся молодые люди, находящиеся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой», — отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.