Госдума приняла закон об условиях назначения премий

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон направленный на устранение практики необоснованного уменьшения премиальных выплат, особенно в ситуациях, связанных с применением дисциплинарных взысканий.

Закон вводит четкие правила для работодателей, планирующих внедрение системы премирования.

Согласно новым требованиям, в соответствующих документах (например, в коллективном договоре, положении об оплате труда или трудовом договоре) необходимо будет детально прописывать: конкретные виды премий, применяемые в организации, размеры премиальных выплат для каждого вида, сроки выплаты премий (ежемесячно, ежеквартально, годовые и так далее), основания для начисления премии (например, выполнение плана, достижение определенного результата).

Условия выплаты премии будут включать в себя критерии качества работы, эффективности, продолжительности трудовой деятельности, а также наличие или отсутствие действующих дисциплинарных взысканий.

В материалах к закону уточняется, что подобная детализация позволит защитить работников от произвольного снижения размера заслуженного вознаграждения. Работодатель не сможет, руководствуясь субъективным мнением или личной неприязнью, лишить сотрудника премии, если тот выполнил все необходимые условия и достиг установленных показателей.

Кроме этого, в частности, уточняются полномочия Минтруда России, которые он будет осуществлять с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также уточняется порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого работникам, работающим в представительствах Российской Федерации за границей в странах с особыми (в том числе климатическими) условиями.