Сколько стоит воспитать в России

В России для того, чтобы вырастить ребенка, требуется от 1,2 до 3,6 миллиона рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Байгузина подчеркнула, что оценка стоимости воспитания берется условно от рождения до окончания вуза. По ее словам, в первые годы (0–3 года) на питание, одежду, игрушки, медицинские расходы нужна сумма в 200–400 тыс. рублей. Дошкольные учреждения, дополнительные занятия, одежда потребуют около 300–500 тыс. рублей, добавила собеседница.

На обеспечение образовательного процесса для учеников в возрасте от 6 до 17 лет требуется примерно от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а на обучение в высших учебных заведениях — от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Напомним, что с 1 февраля 2025 года в России произошла индексация материнского капитала. Теперь его размер составляет 690 266,95 рублей. Эта сумма выплачивается на первого ребенка, если он родился или был усыновлен с 1 января 2020 года.

На второго ребенка сумма материнского капитала составляет 912 162,09 рублей, если на первого ребенка его не получали ранее. Если же материнский капитал уже был оформлен на первого ребенка, то на второго ребенка выплачивается 221 895,10 рублей в качестве доплаты.

Эти выплаты предназначены для семей, в которых дети имеют российское гражданство, а родители являются гражданами Российской Федерации на момент рождения или усыновления ребенка. Срок действия программы материнского капитала продлен до 2030 года.