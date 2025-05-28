В России с июня вступит в силу закон об ужесточении контроля за денежными переводами на банковские карты. Если речь идет о разовом переводе, то он вряд ли привлечет внимание ФНС, а вот при систематических операциях нужно будет объяснить происхождение средств и уладить вопрос с налогами, объяснил председатель комитета по налогам «Опоры России», гендиректор юридической фирмы «Яправ» Павел Зюков Общественной Службе Новостей.

Принятые меры в первую очередь направлены на противодействие получению нелегальных доходов. Причем многие банки уже сегодня приостанавливают подозрительные операции, напомнил юрист.

Опасаться за разовые переводы не стоит – повышенное внимание к ним вызвало бы негативную реакцию в обществе, поэтому вряд ли такие платежи попадут под рассмотрение ФНС как потенциально незаконные, пояснил Зюков.

«Но если человеку сразу пришло несколько миллионов рублей одним переводом, либо в течение дня присутствует много переводов, то банки оперативнее будут реагировать на такие случаи и запрашивать документы», — добавил он.

В любом случае банки должны иметь возможность регулировать вопросы, связанные с возможным нелегальным доходом россиян, убежден специалист. Как минимум, их сотрудники должны задать клиенту соответствующие вопросы, а если тот не сумеет объяснить происхождение средств, то операции по счетам будут приостановлены, заключил он.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что крупные банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тыс. переводов на счета из базы данных регулятора. По ее словам, такие меры принимаются в рамках закона, который ввел двухдневный период «охлаждения» при денежных переводах. Данная процедура значительно осложняет жизнь мошенникам.