В МВД РФ рассказали, как вернуть деньги с дроппера

Деньги с дроппера, участвовавшего в мошеннической схеме, можно вернуть через суд, а если он несовершеннолетний, то обязательства по выплате лягут на родителей.

Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мы сообщали, что потерпевшие могут обратиться в суд и истребовать незаконное обогащение с дроппера в рамках гражданского дела", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД пояснили, что в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК России прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

"С другой стороны, любой гражданин вправе обратиться в суд для защиты своих интересов самостоятельно. Если в ходе расследования уголовного дела стали известны данные дроппера - можно (и нужно) постараться вернуть свои деньги", - сказали в МВД.

В министерстве добавили, что в соответствии с ч. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

"Выбытие банковской карты по воле ответчика из его владения не является обстоятельством, освобождающим его от обязанности по возврату денежных средств истцу", - подчеркнули в управлении.

При этом обстоятельства передачи карты третьему лицу правового значения не имеют.

В силу отдельных пунктов положения Банка России отношения с использованием карт регулируются договором банковского счета, внутренними правилами (условиями) по предоставлению и использованию банковских карт. По правилам выпуска и обслуживания банковских карт, карта является собственностью банка и дается владельцу во временное пользование, передача карты в руки третьих лиц категорически запрещена условиями договора, заключенного между банком и клиентом. Персональную ответственность по операциям с картой несет владелец карты, пояснили в ведомстве.

Кроме того, отдельно в МВД остановились на несовершеннолетних дропперах.