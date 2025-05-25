Как изменятся банковские переводы на карту с 1 июня

С 1 июня вступают в силу важные поправки по банковским операциям и налоговому контролю.

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Дело серьезное. В письме Федеральной налоговой службы (ФНС) № БС-16–11/33 от 11.02.2025 сказано: если перевод — это не просто подарок или возврат долга, а плата за что-либо, это уже доход. И он должен быть задекларирован.

— Простой пример: вы сдаете квартиру, и каждый месяц получаете от жильца деньги на карту, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов, налоговый консультант Ирина Батушева. — По закону с этого дохода вы обязаны платить налог. Но многие этого не делают. Теперь сведения о регулярных переводах банки будут обязаны подавать в налоговую инспекцию. А ФНС, в свою очередь, может попросить у вас объяснения.

Эксперт уточнила: бояться переводить деньги с карты на карту не стоит. Если, например, вы отправляете кому-то деньги в качестве подарка или, напротив, получаете средства, ничего страшного, ведь день рождения не каждый месяц. А вот если переводы регулярные, к получателю средств могут быть вопросы. Также, как пояснила Батушева, проблемы могут возникнуть у тех, кто занимается мелким бизнесом.

— Ну, например, человек оказывает услуги электрика. Или штукатура-маляра. Выполнил работу — ему перечислили деньги, — пояснила эксперт. — Эти деньги — доход: с него необходимо уплатить налог. Если человек этого не делает, ему грозит наказание, предусмотренное статьей 122 Налогового кодекса РФ, а в отдельных случаях и статьей 198 Уголовного кодекса. Если человек умышленно не уплатил налог, то сумма штрафа составит 40 процентов задолженности. Плюс, конечно, сам налоговый платеж. А если сумма задолженности по налогам за последние три финансовых года составила более 2,7 млн рублей, то вас ждет уже уголовное дело.

При этом, как пояснила эксперт, у налоговой не будет к вам претензий, если вы, скажем, получаете каждый месяц от определенного человека деньги, но сможете предъявить расписку, что он взял у вас некую сумму в долг и обещает частями возвращать. В этом случаете вы по закону не получаете доход — вам просто возвращают когда-то занятое.

Также с 1 июня вводится еще одно новшество. При снятии денег через банкомат банк будет обязан проверить, согласен ли клиент. Иными словами, ему могут позвонить и спросить: «Знаете ли вы о запросе на снятие налички?» Если деньги снимаются без вашего согласия, банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных. Кстати, граждане могут обратиться в банк и наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица: он будет давать разрешение на снятие и перевод денег.

Кроме того, с 30 мая начнут действовать ограничения на переводы денежных средств. Нововведения коснутся транзакций при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Кого затронут новые правила, как они будут действовать и для чего предназначена мера — в материале «Вечерней Москвы».