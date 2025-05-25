Россиянам назвали способ компенсировать нехватку стажа для пенсии

При нехватке стажа для назначения страховой пенсии по старости граждане могут его купить или заработать. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, для покупки стажа необходимо обратиться в Социальный фонд России. В этом году год стажа можно приобрести за 59 241,6 рубля.

При этом есть определенные условия — в частности, всего можно купить не больше 7,5 лет стажа.

Ранее депутат Государственной Думы Алексей Говырин заявил, что фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня этого года.