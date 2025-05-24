МВД России опровергло ранее появившуюся информацию о тотальном запрете кредитов

Министерство внутренних дел России опровергло ранее появившуюся информацию о тотальном запрете кредитов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В связи с появлением в медиапространстве материалов о якобы выдвинутой МВД Россией инициативой о «тотальном запрете» кредитования граждан информирую, что эти публикации были вызваны неточной интерпретацией ответа заместителя начальника Следственного департамента МВД России Данила Филипова на вопрос из зала после его выступления на форуме «Positive Hack Days 2025», – написала Волк.

Она отметила, что в действительности профильные подразделения МВД России совместно с другими заинтересованными ведомствами постоянно работают над новыми методами защиты населения от дистанционных мошенничеств. На дискуссионных площадках выдвигаются и обсуждаются различные идеи. Однако изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются.