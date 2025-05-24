МВД предложило ввести полный базовый запрет на кредиты

В МВД предложили ввести тотальный базовый запрет на кредиты для физлиц, который при необходимости граждане смогут отменять через «Госуслуги» и в МФЦ. Об этом сообщают «Ведомости». Для отмены предлагается проходить определенную процедуру. Так, желающему снять запрет нужно будет ответить на вопросы: не действует ли он под влиянием третьих лиц и не собирается ли передать кому-то полученные в кредит средства.

Опрошенные изданием эксперты считают базовый запрет на кредиты абсолютно логичным. От социальной инженерии такая мера полностью не защитит, но позволит сделать главное — полностью разорвать контакт граждан с мошенниками и минимизировать риски кражи денег.