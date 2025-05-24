Стало известно о повышении пенсий с 1 июня

Фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня.

"С 1 июня ряд пенсионеров в России начнёт получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет", - сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, в этом случае ежемесячно прибавляется 8 907 рублей 70 копеек, а если в семье оформлен уход за таким пенсионером, к этой сумме добавляется ещё 1 314 рублей, что в общей сложности даёт увеличение в 10 221,7 рублей ежемесячно.

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"Все расчёты проводятся в автоматическом порядке - обращаться в Социальный фонд России не требуется", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что аналогичная прибавка полагается инвалидам первой группы, если инвалидность была установлена в мае, для них также применяется удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии.

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