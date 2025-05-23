Вклады под 31% годовых: какой сигнал подают россиянам банки?

К началу мая, по данным ЦБ, средняя ставка по депозитам в российских банках опустилась с 20,04% до 19,79% годовых.

Одновременно появляются предложения для физлиц вложить деньги под 30% и даже 31% годовых, сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Можно ли рассматривать появление таких вкладов как сигнал рынку о том, что некоторые представители финсектора прогнозируют дальнейшее повышение ставки? Мы считаем, что нет, ведь вклады под повышенную ставку открывают лишь при определенных условиях. Например, в некоторых крупных банках их можно открыть только сроком на три месяца и на сумму менее 50 тыс. руб. Другие кредитные учреждения предлагают такие депозиты только для новых клиентов либо при условии ежемесячных покупок на определенную сумму с расчетами по выпускаемым ими картами», - отметила эксперт.

Наличие на рынке таких заманчивых предложений при общей тенденции к снижению ставок не только сигнализирует о высокой конкуренции, но и предоставляет вкладчикам возможность заработать в преддверии разворота монетарной политики, добавила она.

«Предложения от надежных банков с хорошей репутацией открыть вклад под очень высокий процент, скорее всего, объясняются именно ожиданием смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ. И вклады с повышенными процентами используются как возможность привлечь дополнительных клиентов-физлиц. Если в июне ключевая ставка все же будет снижена, вполне возможно, что подобных предложений в ближайшие месяцы уже не будет», - резюмировала эксперт.

Ранее новости сообщали, что получить ежемесячный пассивный доход в размере, сопоставимом со средней зарплатой по России, можно по вкладу на сумму около 6,5 миллиона рублей.