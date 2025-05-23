В России решили увеличить штрафы за навязывание дополнительных услуг

Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который существенно повышает размер административного штрафа за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Проект закона предлагает повышение штрафа за навязывание услуг должностным лицам с текущих двух-четырех тысяч рублей до 100–300 тысяч рублей, а для юридических лиц с 20–40 тысяч рублей до 250 тысяч — 1 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что действующие в настоящее время санкции неэффективны, депутаты уточняют, что прибыль от реализации навязанных услуг значительно превышает установленные санкции. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября.

До этого Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное использование, передачу и сбор персональных данных и за создание сайтов для их незаконного оборота. Так, к примеру, массовая утечка персональных данных грозит штрафом до 15 млн рублей для юрлиц.