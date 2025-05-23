Грузия ввела новый запрет в отношении россиян

Агентство обслуживания МВД Грузии подтвердило, что в республике начал действовать запрет для граждан Белоруссии и России на вывоз автомобилей в третьи страны.
Ранее грузинские СМИ сообщили, что с 15 мая Грузия ввела для граждан России и Белоруссии полный запрет на вывоз из страны легковых автомобилей и спецтехники.
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"Грузия соблюдает санкции, введенные США, Великобританией и Евросоюзом против России, в частности 11-й пакет санкций, согласно которому гражданам Белоруссии и России реэкспорт автомобилей из Грузии в третьи страны запрещен. Эта норма уже задействована", - сообщили корреспонденту ТАСС в агентстве.