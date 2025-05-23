Подростки в бизнесе: число юных предпринимателей в России растет

В России зафиксирован рост числа индивидуальных предпринимателей в возрасте до 18 лет. Оно возросло до 13,2 тыс. человек, пишут «Известия» со ссылкой на «Корпорацию МСП».

Как уточняется, на конец прошлого года число составило 12,5 тыс., что на 700 человек меньше, чем сейчас. Год назад таких насчитывалось 12,2 тыс. человек.

По словам эксперта Президентской академии Анастасии Масленниковой, девушки и юноши начинают вести бизнес в цифровом контенте, соцсетях, маркетинге, стриминге, создавать образовательные и творческие продукты, в частности дизайн и музыку.

«Кроме того, молодые люди активно используют возможности маркетплейсов для продаж, занимаются наукой и репетиторством», — отметила собеседница.

По словам председателя комитета «Опоры России» по развитию молодежного предпринимательства Виктора Ивлева, резкое увеличение числа юных бизнесменов в начале 2025-го связано в том числе с тотальной популяризацией такой деятельности. Как уточнил эксперт, молодежь привлекает ряд аспектов — престиж, самостоятельность от старшего поколения, возможность заниматься любимым делом и получать за это материальное вознаграждение.

Масленникова обратила внимание на то, что в настоящее время технологии и цифровая среда упростили старт — достаточно лишь ноутбука и доступа в интернет, чтобы запустить свое дело.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года стартовала программа льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса с ежегодным лимитом в приоритетных отраслях экономики в 100 миллиардов рублей. По итогам первого квартала года с помощью региональных гарантийных организаций предприниматели смогли получить 109,3 миллиарда рублей кредитов.