У россиян могут начать конфисковывать криптовалюту при платежах внутри страны

Новый законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, предусматривает конфискацию криптовалюты, использованной для платежей внутри России, пишет РЕН ТВ.

Законопроект, разработанный сотрудниками Центробанка и представителями Минфина РФ, дополнит российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 15.49, устанавливающей ответственность за использование цифровой валюты в качестве средства платежа.

«Ответственность достаточно жесткая на общем фоне КоАП: для физлиц 100–200 тыс. руб., для юрлиц 700 тыс. — 1 млн руб. Но ключевое — та цифровая валюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, она будет конфисковываться, такое наиболее болезненное будет явление», — разъяснил директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев.

Что такое криптовалюта, и для чего она нужна

Напомним, что начале апреля 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор предлагает ужесточить ответственность за использование криптовалют во внутренних расчетах, несмотря на возможность их применения в международной торговле в рамках ЭПР.

«У нас позиция неизменна — нельзя позволять крипте проникать во внутреннее денежное обращение, в расчеты внутри. И здесь мы предлагаем одновременно использовать инвестиционные возможности и усилить ответственность за использование крипты в расчетах внутри страны», — пояснила глава ЦБ.

Вместе с тем, пояснили журналисты, в Банке России допускают, что особо квалифицированные инвесторы получат разрешение на использование криптовалют внутри страны.