Гонка кешбэков завершена: банки усложняют условия программ лояльности

В 2024 году банки выплатили клиентам кешбэк на 382 миллиарда ₽. За год общий объём выплат вырос на 37,1% против 54,6% в 2023 году. Рост замедлился впервые с 2018 года, следует из исследования Frank RG.

Кредитные организации усложняют условия программ лояльности, чтобы сократить выплату кешбэка. За год выгода для массовых клиентов снизилась в среднем на 40%, для премиальных — на 15%. Среди условий для получения бонусов могут быть подключение платных подписок, выполнение заданий по уровню и категориям трат, покупки в партнёрских и экосистемных категориях, а также использование семейных сервисов.

Банки были вынуждены участвовать в «неэффективной гонке кешбэков» на фоне конкуренции, указывают аналитики. Доходы банков от комиссий за операции по картам начали снижаться из-за обилия бесплатных сервисов и карт, развития Системы быстрых платежей (СБП) и платежей по QR-кодам. В результате средняя доходность карт с кешбэком массовых клиентов снизилась с 1% в 2023 году до 0,6% в 2024 году, а премиальных клиентов — с 2% до 1,7%.

По итогам 2025 года выплаты банков по программам лояльности могут вырасти до 500 миллиардов ₽, прогнозируют в ВТБ. Таким образом рост по итогам года замедлится до 25%. На Сравни вы можете сравнить условия по дебетовым и кредитным картам и оформить карту онлайн на выгодных условиях.