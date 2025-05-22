Кабмин одобрил увеличение пособия по беременности и родам для студенток

Сумма пособия по беременности и родам для студенток составит в среднем 90 тыс. рублей.

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Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

«Сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней так называемого декретного отпуска, вырастет в несколько раз», — заявил он.

По словам Мишустина, размер выплаты будет рассчитываться не исходя из студенческих стипендий, а согласно величине прожиточного минимума в регионе. Он отметил, что финансовая поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета. Выплаты будут предоставляться девушкам, которые учатся на очном отделении в вузах и колледжах, а также учреждениях дополнительного профессионального образования и в научных организациях.

15 мая врач Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Ольга Майорова рассказала «Газете.Ru», что с биологической точки зрения самый оптимальный возраст для зачатия ребенка — от 20 до 30 лет. Именно в этот период женский организм находится в наилучшей форме, в том числе благодаря высокой фертильности.