Эксперт объяснил резкий рост биткоина

Исторический максимум биткоина был достигнут благодаря ралли, вызванному увеличением институционального спроса, ослаблением доллара и ростом японских облигаций. Об этом заявил ведущий аналитик Cifra Markets Александр Крайко, передает агентство «Прайм».

В ночь на 11 апреля стоимость биткоина впервые в истории достигла 110 тысяч долларов. За последний месяц на Binance, крупнейшей бирже криптовалют, цена биткоина выросла на 25%. К 11:04 по московскому времени биткоин подорожал на 3,91% за сутки и составил 110 936 долларов.

По словам Крайко, рост биткоина до исторического максимума является результатом слаженного действия нескольких ключевых факторов. Институциональный спрос продолжает поддерживать рынок, а ограниченное предложение биткоина усиливает дефицит, отметил специалист.

Он также обратил внимание на то, что доходность по японским облигациям обновила исторический максимум. Япония считается крупнейшим держателем гособлигаций США, а рост доходности японских облигаций делает американские менее привлекательными, указал эксперт.

Японские инвесторы начинают активно избавляться от американских долговых обязательств, что приводит к увеличению доходности в США и повышению волатильности рынка. Это оказывает давление на Федеральную резервную систему США, добавил аналитик.

Рост также был вызван снижением DXY (индекса доллара, который представляет собой курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США). Ослабление доллара спровоцировало рост спроса на активы с повышенным риском, а рынок криптовалют, как правило, оперативно реагирует на подобные изменения, отметил Крайко.