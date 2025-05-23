Страховку по вкладам поднимут в два раза

Депутаты повысят привлекательность и безопасность инструмента, сообщает ИА DEITA.RU.

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Вклады сроком не менее трех лет, в течение которого нельзя получить деньги по требованию владельца, застрахуют на 2,8 миллиона рублей. Закон в первом чтении приняли 22 мая депутаты Госдумы на пленарном заседании.

Как уточняет «Парламентская газета», почти все банки привлекали деньги клиентов с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. Сейчас все вклады физических лиц застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей - теперь же сумма страховки повысился в два раза.

Отметим, что данная мера разработана и исполнена по поручению президента Владимира Путина. С помощью роста страховки рассчитывают повысить привлекательность вкладов и внушить россиянам спокойствие.

Первый зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что возмещение по безотзывным сберегательным сертификатам будут выплачивать отдельно от возмещения по иным видам вкладов и счетов.