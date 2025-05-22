Стройматериалы значительно подорожают в России

В летний период стоимость строительных материалов в России может увеличиться на 10–20% по сравнению с весенними значениями. Об этом в беседе с РИА Недвижимость заявил гендиректор строительно-инженерной компании EcoLife Руслан Хабусов.

Собеседник назвал рост цен на строительные материалы летом устойчивой ежегодной тенденцией. В частности, речь идет о сегменте загородного строительства, добавил эксперт. Он объяснил ситуацию резким увеличением спроса. Как уточнил Хабусов, «в целом по рынку летняя надбавка в 10–20% по ключевым позициям выглядит устойчивой».

Руководитель по продукту компании Kastamonu Татьяна Абросимова сообщила, что цены на бетон, кирпич и цемент могут подняться на 10-20% к уровням весеннего периода. Это связано с ростом цен на сырье и транспортировку, пояснила она. В связи с увеличением интереса к индивидуальному строительству цены на древесину могут вырасти на 15–30%. Стоимость изоляционных материалов и электрооборудования может увеличиться на 5–15%, отметила эксперт. В Estima также ждут летнего повышения цен на стройматериалы. Там считают, что в следующем месяце они вырастут на 5-7%.

Ранее СМИ сообщили, что цены на стройматериалы в России по некоторым позициям рухнули на 25–30%.