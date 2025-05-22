В Госдуме предложили меры по спасению молодежи из «ловушки бедности»

В Госдуме предложили снизить налог на доход физического лица (НДФЛ) для молодых россиян с невысокими доходами до 8 процентов. По мысли одного из авторов инициативы, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, такие меры послужат спасению молодежи из «ловушки бедности», в которую та попадает, откладывая создание семьи и приобретение жилья из-за финансовых трудностей. Об этом со ссылкой на обращение парламентариев к главе Минфина Антону Силуанову сообщает РИА Новости.

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Как следует из материала, соответствующую поддержку предлагается оказывать гражданам в возрасте до 35 лет включительно, чей среднедушевой доход на семью не превышает двух размеров регионального минимального прожиточного минимума.

Комментируя предложение, Миронов указал, что несмотря на низкую безработицу в РФ, среди граждан моложе 25 лет она достигает 12,5 процента, а с учетом невысоких зарплат на старте карьеры и того, что с них «по полной взимаются налоги и страховые взносы», «реальные доходы молодых специалистов сокращаются на 30-40 процентов».

Как в свою очередь отметила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, снижение налога позволит повысить реальные доходы молодежи, укрепить ее покупательную способность и инвестиционную активность, снизить риски оттока квалифицированных кадров за рубеж.

Ранее Миронов призвал начать индексировать пенсии раз в три месяца, поскольку при нынешних темпах индексации «пенсионеры продолжают беднеть». По его словам, так называемый коэффициент замещения утраченного заработка достиг уже 18 процентов вместо рекомендуемых 40 процентов.