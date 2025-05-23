В России выросли штрафы за нарушение требований к защите информации

За нарушение требований в сфере защиты информации смогут наложить штрафы на суммы вплоть до 100 тысяч рублей, тогда как ранее максимальная сумма взыскания за это составляла 15 тысяч рублей. Такой закон 23 мая подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Ранее за нарушения в области защиты информации физические лица могли быть оштрафованы на сумму от 500 до 1 тысячи рублей, должностные лица — от 1 тысячи до 2 тысячи рублей, а юрлица — в размере 10-15 тысяч рублей.

С вступлением закона штрафы за те же нарушения составят для граждан 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-50 тысяч и для юрлиц — 50-100 тысяч рублей.

В случае нарушения требований в сфере защиты информации, которую относят к гостайне, штрафы для граждан составят 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, а для юридических — 50-100 тысяч рублей.

Авторы закона пояснили, что с начала спецоперации стала происходить больше инцидентов, связанных с незаконным доступом к информации ограниченного доступа, а также с нарушением функционирования информационных систем госорганов и организаций. Хакерские атаки подобного рода стали возможны из-за невыполнения требований к защите информации, в том числе из-за нарушения правил применения средств защиты информации.

Также за последние годы выросло число привлеченных к административной ответственности за такие нарушения должностных и юридических лиц, что вызвало необходимость повышения штрафов.