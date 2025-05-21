Минюст предложил ограничить права неплательщиков алиментов

Минюст предложил ограничить права злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщает ТАСС.

Такое предложение озвучил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. Во время сессии «Долг платежом красен. Расширение инструментов воздействия на должников по алиментам» на Петербургском международном юридическом форуме он заявил, что в отношении неплательщиков алиментов необходимо ввести жесткие ограничения в правах. Он также добавил, что алименты не перечисляются по 120 тысячам исполнительных производств.

«Поверьте, судьба 120 тысяч несовершеннолетних заслуживает того, чтобы мы в отношении таких лиц принимали максимально жесткие меры. Хватит уже играть с ними в игры, нужно заниматься конкретной работой, чтобы земля горела под ними, чтобы они понимали, что каждый их шаг, каждое их движение должно быть связано с ограничением их прав и свобод в той степени, в какой это необходимо для обеспечения прав и свобод наших граждан», — заявил Забарчук.

Как уточняет Telegram-канал Daily Storm, на лекции Забарчук подробнее рассказал о возможных ограничениях. По его словам, к ним могут относится запрет на работу в госслужбе, регистрацию недвижимости и транспорта, покупку билетов высокой комфортности, а также запрет на те кредиты и займы, которые не направлены на погашение долгов.

Ранее замглавы Министерства юстиции заявил, что ведомство «признает иноагентом даже инопланетянина».