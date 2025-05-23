«Райффайзен Банк» предупредил клиентов о закрытии карт: кого это коснется

Райффайзен Банк предупредил клиентов, которые давно не пользовались картами банка, в том числе кредитными, о закрытии карт. Банк попросил совершить любую покупку по картам до 30 июня, в противном случае «пластик» станет неактивным.

В пресс-службе Райффайзен Банка объяснили Банки.ру, что проводят поэтапное закрытие неактивных и невостребованных карт в связи с обновлением программного обеспечения для работы с картами. Неактивными и невостребованными банк считает карты, по которым не было операций более года.

«Закрытие затронет только карты, по которым не было операций более года. Чтобы продолжить пользоваться картой, достаточно совершить по ней оплату в магазине или онлайн на любую сумму до 30 июня», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Там также отметили, что все прочие карты Райффайзен Банка работают как обычно, активными остаются и счета клиентов. Даже если карта к счету будет закрыта, сам счет остается активным, и клиенты могут распоряжаться средствами на нем как обычно, подчеркнули в банке.