Назван способ узнать о забытых банковских счетах

Россияне могут узнать о забытых или невостребованных счетах в банке через ФЕдеральную налоговую службу (ФНС). Об этом способе рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов, его слова приводит РИА Новости.

По словам экономиста, такие счета граждан являются для банков бесплатными пассивами. На забытых счетах могут лежать от нескольких рублей до десятков тысяч — они остаются на счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан. Эти деньги можно использовать, не выплачивая проценты клиентам.

В масштабах банковской системы объемы средств на забытых счетах могут достигать сотни миллиардов рублей. При этом организации могут вводить комиссии за их обслуживание и постепенно списывать эти средства. Узнать, есть ли у вас невостребованный счет, можно с помощью ФНС — в ведомство стекаются данные из банков и инвестиционных компаний, добавил Бадалов.