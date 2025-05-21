Названа главная ошибка пенсионеров

Пожилые люди, копящие деньги на «черный» день, рискуют прожить оставшиеся дни «серыми, сообщила aif.ru завкафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.

Эксперт считает, что именно люди пожилого возраста продолжают с тревогой копить деньги даже при отсутствии объективной на то необходимости. Причина – глубоко укоренившиеся психологические и поведенческие привычки, а также трудная молодость. Многие пенсионеры выросли в условиях дефицита или финансовой нестабильности. Их пугают непредвиденные расходы, например, на медицинские услуги.

Кроме того, мало кто из россиян «серебряного» возраста имеет стратегический финансовый план. Эксперт считает, что в этом вопросе пожилым людям необходима помощь детей.

Ирина Шацкая, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА

«Важно избегать критики, и вместо фраз вроде «Вы копите зря!», использовать «я-высказывания»: «Я переживаю, что ты себе во многом отказываешь». Можно связать траты с семейными ценностями: «Ты столько для нас сделала, теперь позволь нам помочь тебе жить комфортно». Лучше предлагать конкретные решения — не абстрактные призывы тратить больше, а, например, запись в хорошую клинику на профилактический осмотр или доставку качественных продуктов».

Ирина Шацкая считает, что пенсионерам подходят консервативные финансовые стратегии: облигации, вклады с ежемесячными выплатами, дивидендные акции. Аннуитетные продукты, такие как страховые программы с пожизненной рентой, обеспечивают гарантированный доход до конца жизни. Также можно использовать «лестницу» вкладов, размещая деньги на депозитах с разными сроками погашения, чтобы сохранять ликвидность.

Примерный финансовый план для пенсионера с накоплениями в 1 миллион рублей и пенсией 25 тысяч рублей может выглядеть следующим образом. Резервный фонд (200–300 тысяч) есть смысл хранить на вкладе с возможностью снятия для непредвиденных расходов. Еще 500 тысяч можно вложить в облигации или дивидендные акции. Это принесет дополнительно 3–5 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали о том, как накопить на вторую пенсию в России. Особого внимания заслуживает золото как защитный актив. Историческая доходность инвестиций в золото в рублях составляет 15-16% годовых, что после вычета инфляции дает 8-9% реального дохода. Такой вариант позволяет накопить необходимую сумму за 25-27 лет.